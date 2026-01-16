De qué trata "Orange County", de Gorillaz y Bizarrap

El productor argentino Bizarrap causó sensación en redes sociales al compartir su más reciente colaboración con Gorillaz en el nuevo tema "Orange County".

Con una dedicatoria muy especial, Bizarrap compartió las fotos que lo integran al universo animado junto a 2-D, personaje que representa a Damon Albarn, vocalista de la banda, así como otros momentos clave detrás del ensamble de la canción.

"Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz", escribió.

Detalles sobre la colaboración entre Bizarrap y Gorillaz

Este tema es uno de los lanzamientos previos al álbum "The Mountain", el cual se estrenará el próximo 27 de febrero y promete sumergir a los oyentes en un viaje sonoro que fusiona distintos ritmos y sonidos del mundo en interesantes colaboraciones como la del argentino que añadió su característico toque latino.

¿Qué temas aborda la canción Orange County?

"Orange County" incorpora una dosis de emotividad al nuevo disco, pues la canción habla del duelo, la esperanza y los nuevos comienzos tras perder a alguien, mientras suena una pegajosa melodía.

"Sabes que lo más difícil es decir adiós a alguien que amas. Eso es lo más difícil, cada rostro que olvidaste; la mandíbula del padre suspenden el reloj. Otro comienzo, consigue otra oportunidad de amar...", se escucha en el coro.

Impacto de la nueva música de Bizarrap y Gorillaz

La colaboración entre Bizarrap y Gorillaz ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan con ansias el lanzamiento del álbum completo.