Billie Eilish sorprende en Coachella

La cantante abrió su actuación con la exitosa canción “Bury a Friend’; durante su presentación tuvo varios invitados como Khalid con quien interpretó “Lovely’’ y su hermano Finneas, juntos cantaron “Your Power”.

Otro de sus grandes invitados y sorpresas fue Damon Albarn, vocalista principal de Gorillaz; interpretaron “Getting Older” y “Feel Good Inc”, éxito de la banda virtual. En este último tema los acompañó el rapero Posdnuos.

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras, mi primera banda favorita fue The Good, the Bad & the Queen cuando tenía seis años. Blur cambió el mundo. Y Gorillaz cambió el mundo. Este hombre es literalmente un genio”, se refirió Eilish sobre Albarn, líder de las tres bandas que mencionó y quien tuvo gran influencia en su carrera musical.

La presentación de Billie Eilish en el Valle de Coachella constó de 24 canciones, “Bad Guy” y “Happier Than Ever” fueron sus elegidas para cerrar el show.

“Gracias, Coachella ¡Lo siento, no soy Beyoncé!, ¡Los quiero, buenas noches!”, finalizó.