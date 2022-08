Big Time Rush consiente a fans como nunca

Tras una pausa de siete años en su carrera musical, Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr. se presentaron el viernes pasado al Auditorio Citibanamex, donde concluyeron su "Forever Tour" del 2022.

La banda formada en 2009 complació durante casi dos horas y media a sus 7 mil seguidores (cifra oficial), que en su mayoría eran chicas adolescentes y no dejaron de cantar, bailar y gritar toda la noche.

A las 21:05, los integrantes aparecieron en el escenario y saltaron de una estructura piramidal con luces de colores al ritmo de "Windows Down", éxito de 2012.

Quienes aún no ingresaban al auditorio, corrieron eufóricos desde los pasillos para ocupar sus lugares

Ante un público en éxtasis, cantaron "Music Sounds Better With U", "Love Me Again" y "Any Kind of Guy" y "Amazing" con una gran sincronía en sus pasos de baile.

"¡Monterrey!.. ¿están contentos por el regreso de Big Time Rush?", exclamó Carlos en español.

La emoción subió cuando la banda presentó a Maffia, colaborador y productor de la canción "Dale Pa' Ya", tema con sonidos latinos que estrenaron hace poco y se ha convertido rápido en un gran hit.

Con las luces de los celulares iluminando el recinto, los asistentes bailaron la coreografía junto con los artistas.

Apenas terminaron de cantar, preguntaron si la querían escuchar de nuevo. Los gritos dieron la respuesta al instante y el grupo no demoró en cantarla una vez más.

"Nunca lo habíamos hecho dos veces", dijo Logan en inglés.

"¡Qué viva México!", añadió en español.

Fue evidente que los cinco no vinieron sólo a cantar, sino a ofrecer una gran noche. Dedicaban momentos para dar unas palabras o bromear entre ellos.

Y aunque han pasado años desde que formaron la banda, era fácil de ver cómo disfrutaron estar arriba del escenario. Y por la manera en que se desenvolvían, no parecía que tenían tanto sin presentarse.

"¡Monterrey!, te queremos mucho, gracias por todo, por estar aquí", expresó Carlos.

"Este es el último show de la gira... No podría haber mejor lugar en el mundo que Monterrey".

A lo largo de la noche hicieron un recorrido por sus tres álbumes. Interpretaron también "Call It Like I See It", "Show Me", "Not Giving You Up" y "Stuck". El característico peluche del Dr. Simi no podía faltar, pues James logró atrapar uno que le lanzaron.

Eran casi las 22:00 horas cuando abrieron el micrófono para preguntas del público. Una joven cuestionó qué se sentía estar de vuelta en México.

Kendall, Carlos y James coincidieron en que es como volver a casa.

"Los amo, cabrones", añadió James.

Más tarde brindaron un momento acústico con algunos de sus hits como "Cover Girl" y "I Know You Know Why".

También rindieron homenaje a Backstreet Boys, cantando "I Want It That Way".

Una parte emotiva fue cuando subieron a tres jóvenes al escenario para cantar "Worldwide" a su lado.

Se despidieron pasadas las 23:20 con "Boyfriend", mientras se quitaban sus playeras y las lanzaban al público, que estalló con gran emoción.