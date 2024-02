Le pisa talones a ´La intención´; Belinda triunfa con 'Cactus'

Ciudad de México.- Días después de que Christian Nodal lanzara su nueva canción junto a Peso Pluma titulada "La intención", Belinda, su exnovia, decidió que era momento de mostrar su nueva faceta. Fue así que lanzó la canción "Cactus", donde relata todo lo que vivió tras la ruptura con Christian Nodal, quién actualmente tiene un hijo con su pareja, la cantante argentina Cazzu.

En la canción Belinda habla de lo que sufrió tras el rompimiento con Christian, se muestra fumando un puro, utiliza sombrero ranchero, botas y todo el videoclip se desarrolla en el desierto.

El concepto hace referencia al de Christian Nodal, que ha utilizado esos elementos a lo largo de toda su gira "Forajido Tour". Aunado a eso, la experimentación de Belinda en un corrido tumbado, ha llamado la atención del público.

Esto se refleja en la cantidad de reproducciones del nuevo tema de Belinda, que a dos días de haberse lanzado cuenta con 5,2 millones de reproducciones en YouTube.

Con esto supera en respuesta a la canción de Christian Nodal y Peso Pluma, que tras una semana de haberse lanzado cuenta con 5,8 millones de reproducciones, pero con 5 días más en circulación.

La nueva imagen de Belinda ha desatado polémica entre sus seguidores, muchos aplaudiendo su atrevimiento, otros criticando por subirse a la tendencia del corrido tumbado.

Pero lo que es cierto es que el tema le ha redituado bien a la cantante pop que ya se ha colocado en el top #16 de Spotify.

Lo que también hace que se perfile para llegar al top 10, donde ya se encuentra la canción de Nodal con Peso Pluma, ubicada actualmente en el top 10 de las 50 canciones más escuchadas en México.

Lo que es cierto es que la cantante no se había posicionado nunca entre las canciones más escuchadas desde la llegada, hace diez años, de la plataforma de Spotify a México, al menos no en solitario. Su canción se ha convertido en el debut más importante de la plataforma de una artista mexicana en solitario.

Tras el lanzamiento de "Cactus", la cantante tendrá una presentación en el festival Bésame Mucho, que se celebrará en Texas el próximo 3 de marzo.





NODAL, MARAVILLADO CON SU FAMILIA

Mientras las redes están alborotadas con "Cactus", Christian Nodal habló de la familia que ha conformado con su pareja Cazzu y su hija Inti, nacida en septiembre de 2023.

El primer contacto que tuvo el cantante con la rapera fue para comentarle de una canción que tenía para ella. Nodal siempre ha dicho que Cazzu era su crush, por lo que se puso nervioso cuando ella fue a verlo a un palenque; convivieron en el camerino y, desde entonces, hablaron todos los días.

"Hasta la fecha no nos explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar, porque era invitada", contó Nodal.

El artista de 25 años le echó ganas a la conquista de Cazzu, quien se dice enamorada de su "mariachi".

El sonorense relató, además, cómo es su vida de padre y músico.

"Sentí un 360 en la vida, precioso. Tengo este momento de rock-star, pero también la realidad me aterriza con mucho amor, la energía del hogar siempre. Inti es una bebé muy rockstar".

ACONSEJA PAQUITA A BELINDA ´NO TIENE CASO DERRAMAR LÁGRIMAS POR NADIE´

Si hay una artista que sabe de lo que es cantarle al desamor y las traiciones de los hombres es Paquita la del Barrio, que a sus 76 años de edad considera que tiene la experiencia suficiente como para aconsejar a Belinda por la polémica en la que se ha visto envuelta tras el lanzamiento de "Cactus", canción dedicada a su expareja Christian Nodal.

Con la serenidad que la característica, pero dura contra el género masculino, la cantante mandó un mensaje a la ahora llamada "Belik", para que enfoque sus energías en rehacer su vida, como lo ha hecho el intérprete de "Botella tras botella".

"No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Me ha tocado vivirlo y no he ganado nada de eso. Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería", dijo en conferencia de prensa.

Paquita también destacó que los asuntos del corazón no pueden forzarse, y es mucho mejor cambiar de aires que vivir triste por el desamor: "(Belinda) tiene la facilidad de conocer a otra persona y olvidarse del otro; además hay que entender que no se le puede obligar a un hombre a quererla", agregó.

Pero ni todas las malas experiencias que ha tenido con los hombres han hecho que Paquita pierda la fe en el amor; incluso, pidió a las mujeres no perderse de la experiencia del matrimonio, algo que la cantante vivió durante 30 años, hasta el fallecimiento de su esposo Alfonso Martínez, en el año 2000.

"Es una experiencia muy hermosa. Estuve casada 31 años y él murió, se fue, me quedé sola, pero di todo de mí. La gente que quiere casarse que sea por amor, no por interés, que sea por amor", recalcó.

Sin embargo, el romance no es algo que le haga falta en su vida y, por ahora, está concentrada en su salud y su trabajo: "Me dedico a trabajar, ni salgo pa´ que no me vean (risas). No es cierto, salgo a lo que me interesa y nada más, como cualquier persona. No ando buscando, ya si sale algún valiente ya veremos, pero no creo", finalizó.