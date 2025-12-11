¡Listo el tour!

"PIToRRo de Coco", "Baile inolvidable", "NUEVAYoL" y otros éxitos sonarán este miércoles en el Estadio GNP, cuando Bad Bunny se presente ante sus fans en la Ciudad de México.

Este concierto dará inicio a una serie de ocho fechas que forman parte del esperado tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y que han generado gran expectativa por la producción y la inclusión de la icónica "Casita", símbolo distintivo en sus shows.

¿Qué detalles se conocen del escenario de Bad Bunny?

Horas antes del concierto, la cuenta de Tickets MX compartió fotos de los preparativos, donde destaca una imponente pantalla LED que acompañará videos y animaciones del artista.

En el césped del estadio se instaló "La Casita", ubicada en la zona "General B", un espacio donde Bad Bunny suele compartir escenario con artistas invitados. Para complementar el montaje, también está el segundo escenario llamado "Los Vecinos".

Preparativos para el concierto de Bad Bunny en CDMX

Mientras tanto, técnicos afinan los últimos detalles para que todo esté listo. Las fechas del tour en CDMX son miércoles, jueves 11, viernes 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.