Avante su gira en EU

El concierto que ambas cantantes tenían programado en Allentown, Pensilvania, fue cancelado, lo que despertó incertidumbre entre el público, sumado a que ayer jueves se dio a conocer que la mamá de Paulina, la actriz Susana Dosamantes, recibe atención médica por cáncer de páncreas.

SIN CANCELACIONES

"No hay ningún cambio, la cancelación del show de ayer (miércoles) fue debido a problemas en la logística de transporte, pues no había para transportarlos a todos, se canceló desde hace un par de meses y ya no estaba en el calendario de conciertos, el lugar lo posteó de nuevo (la cancelación) porque aún había personas que pensaban que iba a haber conciertos".

El representante también compartió que es mentira que no se llenan los lugares en donde ambas se presentan.

"Hasta ahora cada fecha ha sido sold out, incluyendo las de este fin de semana, Washington y NY".

Enfatizó que la gira musical no tendrá cambios ni cancelaciones, por lo que las y los fans de las artistas que ya tienen sus boletos podrán disfrutar a las diosas -cada una en su estilo- del escenario juntas.

Los conciertos de ambas artistas se extenderán hasta el 22 de mayo, pasando por ciudades como El Paso, Tucson, Atlanta, entre otras ciudades.