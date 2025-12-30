¡Espectaculares!

Los conciertos que marcaron 2025 en la CDMX ofrecieron experiencias para todos los gustos musicales.

Fueron exactamente 2 millones 721 mil asistentes, según cifras oficiales de OCESA y promotoras, una cantidad que supera la población total de estados como Colima, Nayarit o Campeche.

Hubo de todo: producciones monumentales, giras internacionales con boletos que superaban los 20 mil pesos por persona, hasta conciertos gratuitos que colapsaron avenidas enteras.

Lo que tuvieron en común fue ventas totales tras ventas totales y recintos desbordados como no se veían en años recientes en el país, rompiendo récords de asistencia en la Ciudad de México.





Dua Lipa Shakira

EL DIVO DE JUARÉZ

Ni siquiera la muerte quedó al margen de esta lista. Juan Gabriel, a nueve años de su fallecimiento, convocó a más de 170 mil personas en el Zócalo, donde se revivió su histórica presentación de 1991 en el Palacio de Bellas Artes.

La convocatoria de conciertos en estadios, arenas y hasta el Zócalo capitalino atrajo a personas del interior del país, de Estados Unidos, distintos puntos de Latinoamérica y hasta Europa.

Shakira fue la artista que más boletos cortó en 2025 con 12 fechas en Ciudad de México.

Bad Bunny cerró el año con ocho shows en el Estadio GNP, entre el 10 y el 21 de diciembre.

La banda mexicana Zoé impuso un récord con cinco fechas entre septiembre y noviembre.

La transmisión del concierto de Juan Gabriel atrajo a 170 mil al Zócalo, lo mismo que logró Residente.

La britanica Dua Lipa llenó el Estadio GNP el 1, 2 y 5 de diciembre con su "Radical Optimism Tour".

Lady Gaga

Oasis.





LOS OTROS ESPECTÁCULOS

Oasis. El regreso de la banda británica, tras 16 años de los hermanos Gallagher separados, atrajeron a 130 mil asistentes en el Estadio GNP los días 12 y 13 de septiembre.

Lady Gaga. Su ausencia de una década en el país le redituó en 130 mil almas reunidas en el Estadio GNP 26 y 27 de abril.

Katy Perry. Con una visita previa a México comiendo tacos calentó motores para reunir a 67 mil personas en tres conciertos: 23,25 y 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Olivia Rodrigo. Representante de las nuevas generaciones, congregó a 130 mil en el Estadio GNP los días 2 y 3 de abril.

Ghost. La banda de metal liderada por Tobias Forge se contagió del entusiasmo de 40 mil asistentes, los días 24 y 25 de septiembre, en el Palacio de los Deportes.

LOS MÁS TAQUILLEROS

Shakira

Bad Bunny

Dua Lipa

Lady Gaga

Katy Perry

Oasis