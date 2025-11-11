Latin Grammy 2025: ¿Cuándo y dónde ver los premios?

La edición 26 de los Latin Grammy, los premios anuales otorgados por la Academia Latina de la Grabación para reconocer la excelencia en la industria de la música latina, iberoamericana y en español o portugués se realizará el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este jueves.

La Academia Latina de la Grabación confirmó que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan, Carín León, entre otros, mantendrán actuaciones en el evento.

El colombiano Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la gala, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas por su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la ceremonia?

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 podrá verse en México a partir de las 19:00 horas, mientras que la tradicional alfombra roja comenzará una hora antes. La gala podrá verse en Univisión, así como en las señales de TNT y HBO Max, tanto en televisión como en plataformas digitales. La transmisión en México, por televisión abierta, se realizará el sábado 15 de noviembre, a las 18:00 horas, vía Las Estrellas.

¿Quiénes se presentarán en los Latin Grammy 2025?

El músico español Enrique Bunbury, la chilena Mon Laferte y la argentina Nicki Nicole se suman a la larga lista de artistas que presentarán la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en Las Vegas. También Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel se encargarán de anunciar algunas de las categorías durante la gala, informó este lunes en un escrito la Academia Latina de la Grabación.

¿Cuáles son las nominaciones más destacadas?

Grabación del año

"Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

"Baile Inolvidable" - Bad Bunny

"DtMF" - Bad Bunny

"El Día del Amigo" - Ca7riel & Paco Amoroso

"#Tetas" - Ca7riel & Paco Amoroso

"Desastres Fabulosos" - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

"Lara" - Zoe Gotusso

"Si Antes Te Hubiera Conocido" - Karol G

"Cancionera" - Natalia Lafourcade

"Ao Teu Lado" - Liniker (ft. Amaro Freitas & Anavitória)

Álbum del año

"¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

"Palabra de To's (Seca)" - Carín León

"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso

"Raíces" - Gloria Estefan

"Al romper la burbuja" - Joaquina

"Caju" - Liniker

"Cancionera" - Natalia Lafourcade

"Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro

"Puñito de Yocahú" - Vicente García

Canción del año

"Palmeras en el jardín" - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz (Alejandro Sanz)

"Bogotá" - Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (Andrés Cepeda)

"BAILE INoLVIDABLE" - Bad Bunny, Antonio Caraballo, Elikai, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, & Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)

"DtMF" - Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry (Bad Bunny)

"El Día del Amigo" - Ca7riel & Paco Amoroso

"#Tetas" - Rafa Arcaute, Gino Borri, Ca7riel & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver (Ca7riel & Paco Amoroso)

"Si Antes Te Hubiera Conocido" - Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

"Veludo Marrom" - Liniker (Liniker)

"Otra Noche de Llorar" - Mon Laferte (Mon Laferte)

"Cancionera" - Natalia Lafourcade (Natalia Lafourcade)

Mejor canción pop

"Bogotá" - Andrés Cepeda

"El Día del Amigo" - Ca7riel & Paco Amoroso

"Te Quiero" - Nicole Zignago

"Soltera" - Shakira

"Querida Yo" - Yami Safdie & Camilo

Mejor fusión/interpretación urbana

"Capaz (Merengueton)" - Alleh & Yorghaki

"DtMF" - Bad Bunny

"Roma" - Jay Wheeler

"De Maravisha" - Tokischa & Nathy Peluso

"La Plena (W Sound 05)" - W Sound, Beéle & Ovy On the Drums

Mejor interpretación de reguetón

"Voy A Llevarte Pa PR" - Bad Bunny

"Brillar" - Lenny Tavárez

"Dile a Él" - Nicky Jam

"Baja Pa' Acá" - Rauw Alejandro & Alexis y Fido

"Reggaeton Malandro" - Yandel & Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

"Underwater" - Fariana

"Naiki" - Nicki Nicole

"MPC (Música Popular Carioca)" - Papatinho

"Elyte" - Yandel

Mejor canción urbana

"XQ Eres Así" - Álvaro Díaz & Nathy Peluso

"DtMF" - Bad Bunny

"La Mudanza" - Bad Bunny

"Cosas Pendientes" - Maluma

"En la City" - Trueno & Young Miko

Mejor álbum de rock

"Legado" - A.N.I.M.A.L.

"A Tres Días de la Tierra" - Eruca Sativa

"Novela" - Fito Páez

"Gigante" - Leiva

"Luna en Obras (En Vivo)" - Marilina Bertoldi

Mejor álbum de música alternativa

"Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso

"Bodhiria" - Judeline

"Todos los Días Todo el Día" - Latin Mafia

"Para Quien Trabajas Vol. I" - Marilina Bertoldi

"Daisy" - Rusowsky

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Alex Luna

Artistas con más nominaciones

Bad Bunny - 12

Ca7riel & Paco Amoroso - 10

Édgar Barrera - 10

Rafa Arcaute - 8

Natalia Lafourcade - 8

Federico Vindver - 8.