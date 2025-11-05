Artistas del Tecate Pa'l Norte 2026 generan reacciones en redes

Este miércoles los amantes de los conciertos y festivales fueron sorprendidos con la revelación del cartel oficial del Tecate Pa'l Norte 2026, el cual está encabezado por los mejores exponentes de la música actual que se encargarán de elevar la fiesta en Monterrey, Nuevo León.

Tyler, The Creator, Guns N' Roses, Interpol, Deftones, Los Fabulosos Cadillacs, The Killers, Simple Plan, Zoé, Morat, Grupo Frontera y 31 Minutos, son algunos de los headliners que se presentarán el próximo 27, 28 y 29 de marzo del 2026 en el Parque Fundidora.

¿Qué ocurrió con el cartel del festival?

Sin duda, el Tecate Pa'l Norte es uno de los festivales más esperados, pero, como ya es tradición en redes sociales, decenas de usuarios reaccionaron con memes a la mezcla tan variada de artistas que integran la cartelera de este año.

En su décimo cuarta edición, este festival sorprendió a muchos usuarios que son fanáticos de las bandas que se presentarán, sin embargo algunas quejas y los choques generacionales no se hicieron esperar. Algunos millennials encabezaron las reacciones más épicas al asegurar que 31 Minutos era el único grupo que les gustaba del cartel.

¿Cuál fue la respuesta de los fans en redes sociales?

Tras su éxito en el Tiny Desk, los fans de 31 Minutos se hicieron presentes en redes sociales al celebrar el regreso de las famosas marionetas a tierras mexicanas. La variedad de géneros musicales en el cartel fue de lo más comentado entre los usuarios, que rápidamente compartieron ideas de outfits para los diferentes días y grupos que verán.

The Killers e Interpol fueron las bandas con más quejas, ya que para los usuarios no fue novedad que los incluyeran en el festival. Asimismo, muchos internautas notaron rápidamente que solo se incluyó a una mujer dentro de toda la cartelera del Tecate Pa'l Norte 2026. Los fans de Sabrina Carpenter se quedaron con las ganas de ver su show en el norte del país.