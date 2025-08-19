Intensa noche de trap

La noche del domingo 17 de agosto el escenario de Payne Arena, de Hidalgo, Texas recibió a Anuel AA con su gira "Real hasta la muerte 2 Tour" con la que complació a los seguidores de Reynosa y El Valle de Texas durante dos horas y media de show, lo único malo es que inicio a las 23:00 horas.

Basto que subiera al escenario con una descarga de regueton para que olvidaran las tres horas de espera.

El artista puertorriqueño más premiado de los últimos años, hizo un recorrido por lo mejor de su repertorio, desde "Sola", "China", "La Jeepeta", "Ella Quiere Beber", "Real Hasta La Muerte", entre otros grandes éxitos que fueron coreados por el público, que permaneció de pie de inicio hasta el final del espectáculo.

El espectáculo contó con lo más vanguardista en iluminación y efectos especiales, además de grupo de bailarines que lo acompañaron haciendo más visto el concierto.