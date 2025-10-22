Ángela Aguilar cancela 3 fechas más de su gira "Libre corazón"

La gira Libre corazón de Ángela Aguilar aún no arranca y ya ha sufrido varios contratiempos que incluyen un retraso significativo y la cancelación de fechas.

Apenas en julio pasado, la hija menor de Pepe Aguilar anunció que volvería a los escenarios de Estados Unidos con un tour en solitario, el cual estaría conformado de 17 presentaciones en algunas de las ciudades más importantes del país.

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, a unas semanas del inicio, y sin previo aviso, la cantante canceló al menos tres conciertos: los del 24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania, y el del 14 de noviembre en Carolina del Norte. Aunque no se dieron los motivos oficiales, se especuló que esta decisión se debía a una baja venta de boletos.

Ahora, y aunque no se ha hecho el anuncio oficial, otras tres fechas más corrieron con la misma suerte. A través de la página de Ticketmaster, se dio a conocer que los eventos del 1, 2 y 23 de noviembre (que correspondían a las ciudades de Indianápolis, Chicago y Denver) fueron suspendidos de manera definitiva.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta la fecha, la esposa de Christian Nodal no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero la boletera ya informó que se harán los reembolsos en los próximos días. "Libre corazón", después de tantos cambios, estaría arrancando el próximo 6 de noviembre en Texas y aún hay boletos disponibles.