Cuelgan manta con amenazas contra el cantante "Junior H" en Tijuana

La madrugada de este martes se encontró una manta colgada en un puente de la colonia Buena Vista, en Tijuana, con amenazas contra el intérprete de corridos tumbados Junior H.

La policía municipal de Tijuana fue alertada del mensaje alrededor de las 4 de la madrugada y llegaron hasta el lugar para bajar el mensaje.

Ni las autoridades ni el cantante se pronunciaron sobre este hecho.

Junior H, cuyo repertorio está centrado en canciones sobre rupturas amorosas, tenía previsto presentarse el próximo 9 de noviembre en Tijuana, para iniciar su gira Sad Boy Tour.