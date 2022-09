Amenaza con renunciar a la música

Spears quizás no vuelva a los escenarios.

El regreso de Britney Spears al mundo de la música tras su tutela podría verse afectado luego de que la cantante publicara un mensaje en su cuenta de Instagram donde declaró que quizás no volverá a pisar los escenarios.

"Quedé afectada de por vida y sí, estoy enojada y no, probablemente no volveré a actuar en los escenarios solo porque soy terca y haré lo que me plazca", escribió la cantante en una publicación de Instagram, que después borró.

Habla sobre su manejo

La intérprete de "Hold Me Closer" habló en su red social sobre el manejo que hicieron de ella durante el tutelaje que acabó el año pasado.

Relató que jamás estuvo conforme con la imagen que querían proyectar de ella, y describió como "ofensivas" las fotografías que le eligieron, y jamás mostraron previamente, para promocionar sus últimos tours y residencias artísticas.

"Podrían haber hecho trampa y las hubieran retocado para mí".

También recordó que de los muchos videos musicales que hizo, sólo le agradó el que acompañó su tema "Work Bitch".

Calificó además como humillante para ella que su equipo contratara a bailarinas muy delgadas para acompañarla sobre los escenarios.

"Si creen que estoy siendo tonta, intenten subirse ahí sintiéndose así", escribió.