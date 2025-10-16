Regresa a La oreja de Van Gogh

Amaia Montero no sólo está de vuelta en la música, sino que lo hace junto a sus compañeros de La oreja de Van Gogh, luego de 18 años, desde que la cantante dejó la alineación pa probar suerte como solista: Montero y el grupo español anuncian que su regreso estará marcado por una gira y nueva música.

En un video, publicado en las cuentas oficiales de la banda, Álvaro Fuentes (bajo), Xabier San Martín (teclado), Hartiz Garde (batería), y Amaia anuncian lo que tanto se especulaba, el regreso de La oreja, conformado por todos sus integrantes originales.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos, tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escribieron.

YA ENSAYAN

El mensaje está acompañado de un video en donde se les pueda ver ensayar una canción, hasta ahora, desconocida para sus fanáticos. De hecho, en el post, el grupo confiesa que, hace alrededor de un año, comenzaron a reunirse para revivir no sólo viejos tiempos, sino para crear nueva música y, la magia que lograban al mezclar los sonidos de cada instrumento, hace 30 años, seguía ahí.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras, ha sido un año aquí en San Sebastián (España), nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Desde que Leire Martínez dejó el grupo, luego de permanecer como su cantante por 16 años (de 2008 al 2024), se especuló que su salida se debía a que La oreja de Van Gogh planeaba reencontrarse con Amaia; en el post la banda reconoce que los rumores eran ciertos.

NUEVOS RETOS