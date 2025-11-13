Alfredo Olivas se encuentra bien tras rumores de ataque armado en Tamaulipas

El cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas aclaró que se encuentra bien y que son falsas las versiones sobre un supuesto ataque armado en su contra ocurrido, presuntamente, en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Vocería de Seguridad del estado también desmintió la situación.

En redes sociales circularon publicaciones que aseguraban que el intérprete había sido herido en el abdomen por disparos de arma de fuego, y que incluso uno de sus escoltas habría perdido la vida durante un enfrentamiento con hombres armados. Sin embargo, el propio artista desmintió la información.

¿Qué ocurrió con Alfredo Olivas?

Primero, Olivas publicó una selfie en sus redes sociales, sin mensaje alguno, lo que muchos de sus seguidores interpretaron como una señal de tranquilidad. Más tarde, a través de un comunicado oficial, su equipo confirmó que las versiones difundidas en internet eran totalmente falsas.

"Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa", señala el documento.

Además, se precisó que el cantante no ha visitado el estado de Tamaulipas en las últimas horas y que continúa con sus actividades programadas de manera normal. El comunicado también agradece la preocupación de sus seguidores y medios de comunicación, y exhorta a que se consulten únicamente los canales oficiales del artista para obtener información verificada.

Vocería de Seguridad desmiente ataque

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas también emitió un comunicado señalando que la versión de redes sociales es falsa.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas".

Olivas, reconocido por su estilo que fusiona banda sinaloense, norteño y mariachi, ha sido víctima de un ataque real en el pasado: durante un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 2015, recibió seis impactos de bala mientras se encontraba en el escenario, hecho del que logró recuperarse. Esta vez, no obstante, todo fue un rumor sin fundamento que se viralizó rápidamente, pero que el propio cantante se encargó de desmentir.