Enamora con su voz

El público de Reynosa y El Valle de Texas disfrutó de una noche en el Palenque de Hidalgo que se realizó en Payne Arena, de Hidalgo, Texas, con la voz y talento indiscutible de Alejandro Fernández, quien con De Rey a Rey rinde homenaje a su padre Vicente Fernández.

El cantante logró un sold out en un concierto que duró poco más de dos horas en donde la lluvia de éxitos de él y de su padre fueron el deleite de los presentes.

¿Qué éxitos se interpretaron?

De Vicente Fernández se escuchó No me sé rajar, Hermoso cariño, Lástima que seas ajena, Estos celos, Millón de Primaveras, De qué manera te olvido, La Ley del Monte, Por tu maldito amor, Acá entre nos, Volver, volver y El rey, entre otros.

Alejandro engalanó el escenario con No estuve, Hoy tengo ganas de ti, Qué voy a hacer con mi amor, Qué lástima, Te olvidé, Me hace tanto bien y Sin tantita pena.

¿Cómo fue la despedida del artista?

La recta final estuvo a cargo de Loco, Sí tú supieras, Y yo no sé olvidar, Me dediqué a perderte, Caballero y Se me va la voz, con la que se retira del escenario. Al grito de otra, otra, se devuelve e interpreta Felicidades, tema del grupo Firme y su clásico Como quien pierde una estrella.