Trae ‘De Rey a Rey’

Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre con ‘De Rey a Rey’ y es por ello que con esta gira consentirá a los fans de ambas fronteras, pues el próximo 25 de noviembre se presentará en Payne Arena de Hidalgo, Texas en punto de las 20:00 horas.

El cantante mexicano continúa la exitosa gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica con la que rinde tributo a su padre, Vicente Fernández. Fernández ya está listo para ofrecer un recorrido musical de su carrera y repasó canciones que hiciera famosas su padre, el llamado ‘Charro de Huentitán’, como siempre llegará acompañado de mariachi y músicos en vivo, pues si algo caracteriza a este cantante son sus grandes y espectaculares producciones.

¿Qué se puede esperar del concierto?

Así que al público de Reynosa y El Valle de Texas prepárense para ver a Alejandro Fernández, enfundado en su traje de charro. Si algo es garantía es que este concierto será muy especial, pues sus fans van a cantar juntos la música más bonita del mundo que es nuestra música mexicana.

Para este gran concierto, sin duda Alejandro interpretará temas de su padre como ‘No me sé rajar’, ‘Hermoso cariño’, ‘Lástima que seas ajena’, ‘Estos celos’ y ‘De qué manera te olvido’, entre otras. Y obviamente sus éxitos, entre ellos, ‘Abrázame’, ‘Sin tantita pena’, ‘Te voy a perder’, ‘Me dediqué a perderte’ y ‘Mátalas’, entre muchas más.

¿Cuál es el significado de 'De Rey a Rey'?

‘De Rey a Rey’ es un tributo y sentido homenaje a quien en México y el mundo es considerado un pilar de la música ranchera y surgió el disco en vivo ‘De Rey a Rey’. Alejandro Fernández, tras el paso de los años, se sigue consolidando como el máximo exponente de la música mexicana de mariachi, un lugar que por años ocupó su padre.