Ale Guzmán y Pau Rubio, "Perrísimas" en su gira

"Al final las dos tenemos una carrera y éxitos, me gustó tener al team Guzmán ahí con la camiseta bien puesta. Siento que es una probadita de lo que viene en la gira", adelantó la intérprete de "Hacer el Amor Con Otro", en entrevista.

El segmento favorito de la rockera es cuando aparece su madre y recuerda que se grabó cuando Pinal, sin saberlo, ya tenía Covid-19, razón por la que estuvo internada en diciembre.

Su relación con "La Chica Dorada" es de antaño, tanto así que sus recuerdos más antiguos de Rubio son de cuando eran vecinas en el Pedregal.

"Yo también viví en una casa de artistas, entonces la veía como a cualquier chava normal del Pedregal. Ella y mi hermano se volaban el coche de mi mamá, yo los acusaba cuando eramos muy chavitos.

"Hay cosas que la gente sabe que han pasado y hay otras que no, pero la vida sigue, ella tiene otro tipo de música, cada quien ha escogido su género, su todo. Hoy la veo como socia", compartió "La Guzmán".

Su gira, con más de 20 conciertos, se realizará entre abril y mayo por Estados Unidos, pero la hija de Enrique Guzmán no ha parado de alistar toda la producción visual del espectáculo.

La cantante sostiene que cada una tendrá su propia manera de desarrollarse en el escenario, pero adelantó que pese a ser solista, tiene experiencia en compartir el micrófono.

Si bien prefiere guardarse sorpresas para las presentaciones, la intérprete de "Eternamente Bella" estrenará una canción en sus próximos escenarios.

"Habla de ser perrísima y eso tiene que ver con ser irreverente, sexy, independiente, rebelde, ser tú y no dejar que a una la influyan a hacer cosas que no quiere. Trata de ser muy independiente, empoderada, una mujer que sabe lo que quiere", adelantó.

"Cuando escribo siempre pienso cómo voy a bailar y en las palabras. Si tienes un buen título, lo desarrollas de una manera que puede ser dramática, eufórica, divertida o rebelde. Eso es lo que me gusta del rock and roll y esta está entre el blues y el rock. Me siento mejor que nunca", finalizó.

ASÍ LO DIJO

"Me encanta volver a escuchar el aplauso y darle a la gente. Quiero invertir todo lo que me ha dado la creatividad para este show ('¡La Noche!') y lo que venga, estoy contenta de madurar y darle a la vida lo que mejor puedo hacer, música. ¡Ahí les voy!".

Alejandra Guzmán, cantante.