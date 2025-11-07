Rosalia Lux: nuevo álbum de la cantante española

Este viernes llegó a plataformas musicales Lux, el esperado álbum de Rosalía, con el cual la española revela una etapa mística en su carrera donde explora la feminidad desde una atmósfera espiritual.

¿Qué incluye el álbum Lux?

Desde el lanzamiento de Berghain y el sonido dominante de la orquesta en su introducción, levantó las expectativas de los fanáticos que rápidamente se sumergieron en la estética del nuevo disco de la catalana y en cada una de sus referencias.

Ante las reacciones de los internautas tras escuchar el álbum que contiene colaboraciones inesperadas, se desató una oleada de memes que robaron miles de risas. Los mejores memes que desató Lux, el nuevo álbum de Rosalía.

¿Cuáles son los temas más destacados?

De acuerdo con los cibernautas, uno de los temas favoritos de Lux fue La Perla, canción que aseguraron era su expareja, el también cantante Rauw Alejandro. Los fanáticos de la española afirmaron que Lux es toda una experiencia musical. Las referencias cinematográficas no se hicieron esperar. También surgieron algunas comparativas entre intérpretes femeninas, colocando a Rosalía en el top. La Perla y Magnolia fueron de los temas del nuevo álbum más comentados entre los fans.