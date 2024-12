Emotiva despedida de Adele en Las Vegas

Por: Agencia Reforma

Noviembre 24, 2024 - 02:22 p.m.

Luego de haber dado 100 espectáculos en su exitosísima residencia musical en Las Vegas, Adele se mostró sumamente agradecida y al borde del llanto al cerrar esta etapa en su carrera.

Desde hace dos años, la británica ha ofrecido conciertos los fines de semana en el escenario del Caesars Palace, con capacidad para cuatro mil personas.

En todos estos shows, Adele hizo virales cientos de videos en donde interactuaba cálidamente con fans y otras celebridades, siempre presumiendo su carisma, voz y personalidad.

Sin embargo, hace unos meses confesó que esta experiencia había sido completamente agotadora para ella, anunciando un retiro indefinido de la música una vez cerrara la residencia.

Por ello, no sorprende que durante su concierto final de este sábado, Adele se mostrara muy emocional, llorando y agradecida en exceso hacia su público, como se ve en video compartidos en redes sociales.

"Estoy tan triste porque esta residencia haya terminado, pero estoy tan contenta de que haya sucedido, realmente lo estoy", dice la intérprete en uno de los clips difundidos por fans, de acuerdo con el portal TMZ.

"Lo extrañaré terriblemente, los extrañaré terriblemente. No sé cuándo querré volver a actuar".

La residencia de Adele en Las Vegas estaba prevista inicialmente para enero de 2022, pero se canceló 24 horas antes de que comenzara debido a un brote de Covid entre su equipo. Los planes se reanudaron a los pocos meses y desde entonces, dio shows todos los viernes y sábados.

Entre las anécdotas que le dejará esta residencia destacan los encuentros con famosas como Céline Dion y Meryl Streep entre el público, varias pedidas de mano entre los asistentes y su colección de peluches del Doctor Simi, que tanto presumió en sus cuentas sociales.

En julio pasado, la intérprete de "Rolling In The Deep", "Hello", "Someone Like You" y "Easy On Me", reveló sus planes de un retiro indefinido para reactivar su vida y su trabajo como madre.

"Mi tanque está bastante vacío en este momento. No tengo ningún plan para nueva música en absoluto", le dijo a la estación de radio alemana ZDF

"Quiero un gran descanso después de todo esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo. Ni siquiera canto en casa. ¿Qué tan extraño es eso?".

Para sellar su despedida de los "Weekends With Adele" este sábado, la cantante besó a su prometido, Rich Paul, y a su hijo de 11 años, Angelo, durante la recta final de su show.