Cantan por el orgullo de ser mexicanos

El cantante reynosese Adán Pardo, junto a Cruz Infante Jr y Margarito Alvarado Mares, invitan al público a Gran Fiesta Mexicana 2025, en las que unes su voces y talentos , para cantarle a México, este evento se realizará en el salón de Eventos Valenciana en la colonia Ernesto Zedillo de Reynosa y esperan contar con la presencia del público que ama y disfruta de la música del Marichi, por tal motivo ofrecieron una rueda de prensa a los medios de comunicación de la ciudad dando los pormenores de esta gran velada musical.

Será en punto de las 20:00 horas cuando de inicio esta noche mexicana en la que los tres interpretes vernáculos harán un recorrido por los temas más emblemáticos de la música con letras de grandes compositores como lo es José Alfredo Jiménez entre muchos más.

AVAL MUSICAL

Estos tres artistas cuentan con un gran aval musical, Marigarito Alvarado Mares desde muy joven inicio siendo parte de reconocidos mariachis, como El Monumental Mariachi de América de Don Jesús Rodríguez de Híjar, pues su particular estilo y técnica vocal lo ha distinguido de otros interpretes, hizo coros a Filippa Giordano. Rocío Durcal, Lila Downs y Paty Navidad por mencionar algunas.

Cruz Infante Jr, es el nieto de icono mexicano Pedro Infante y en su gusto por la música vernácula se le conoce como "El Torito de Sinaloa", y busca en cada presentación honrar el legado de su abuelo, mediante su propia identidad musical.

Y Adán Pardo artista de casa, pues en Reynosa empezó a picar piedra y hasta ahora a logrado avanzar rápidamente en el ambiente musical vernáculo, pues es uno de nuestros mejores interpretes tamaulipecos de la música regional mexicana, ha recorrido 25 estados de la República Mexicana, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Colombia, siempre poniendo en alto el nombre de Reynosa y de México entero.

ALISTA SERIE PARA TV

Pero esta rueda de prensa no se limito a los detalles del concierto, también se dieron a conocer pormenores de Edén Marchito, producción cinematográfica de Casa Brava y que narra la vida de varios personajes, que viven en la pobreza extrema, la censura y los problemas de igualdad de género y de la comunidad LGBTI, la cinta esta inspirada en los años 60´s y 80´s del México olvidado. Y cuenta con un reparto de 125 artistas locales, nacionales e internacionales y con locaciones en Mexicali, Baja California, Tezontepec de Aldama en el Estado de Hidalgo, Nochistlan de Mejía en Zacatecas y Reynosa, Tamaulipas.