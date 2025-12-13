Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla

Abraham Quintanilla, papá de Selena Quintanilla, murió la mañana de este 13 de diciembre. La noticia fue confirmada a través de una publicación en sus redes sociales por su hijo AB Quintanilla.

"Es con pesadez en nuestro corazón que les informamos que mi papá murió hoy", escribió AB en su cuenta de Instagram.

El fallecimiento de Abraham Quintanilla ha causado conmoción entre los seguidores de la familia y los fans de Selena.