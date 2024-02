Disfrutan velada a ritmo de banda

Edinburg, Texas

En Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, fue el escenario que eligió la Banda MS para arrancar su ´Tour Nueva Década 2024´ y lo hicieron con el pie derecho abarrotando el recinto.

El público desde temprana hora se dio cita en el lugar para esperar este espectacular show que por más de dos horas y media inundo el escenario con su talento y sus mejores canciones.

La agrupación consistió a sus fans con una lluvia de éxitos, entre ellos "Háblame de ti", "Me vas a extrañar", "Ojos cerrados", "Tu postura" y estrenaron "Tu Perfume".

También cantaron "Ayer la vi por la calle", "El color de tus ojos", "Por mí no te detengas", "El 24", "No me pidas perdón", "El sinaloense", "El Mechón", y "Mi mayor anhelo", por mencionar algunas de un set list de más de 40 temas, entre ellos de Juan Gabriel y El Buki, acompañados de mariachi.