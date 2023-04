Vienen a México

Ciudad de México

Alex Turner y compañía causaron tremenda euforia entre sus fans, al confirmar que será el próximo mes de octubre cuando se reencuentren con el público mexicano en el Foro Sol.

Ocesa, a través de sus redes sociales, fue la primera en dar a conocer la información y tan solo unos minutos más tarde, los intérpretes de de "I wanna be yours" hicieron lo propio en su cuenta oficial de Instagram: "Arctic Monkeys tocará en el Foro Sol, en la Ciudad de México, el 6 de octubre con el apoyo de Fontaines D.C. y The Backseat Lovers", escribieron.

VENTA DE BOLETOS

Aunque faltan casi seis meses para que los músicos ingleses lleguen a tierras aztecas, Ocesa, empresa encargada del show, reveló que la preventa se realizará a través de la página de Ticketmaster este próximo 17 de abril en punto de las 14:00 horas, aunque en esta ocasión no contará con el privilegio de las tarjetas Citibanamex y será mediante el banco HSBC.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, sin embargo, en algunas plataformas digitales ya empieza a circular que podrían rondar entre los 2 mil y los 550 pesos, aproximadamente.