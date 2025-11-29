Celebran 30 años de música

Con un mensaje contundente dirigido hacia el gobierno federal por su falta de postura con el tema del genocidio en Palestina, Panteón Rococó festejó tres décadas de música, identidad y resistencia en el Estadio GNP.

¿Qué ocurrió?

La banda, reconocida por su estilo único que mezcla rock, ska y música tradicional mexicana, reunió a miles de seguidores en un evento que no solo celebró su trayectoria, sino que también abordó temas sociales relevantes. Durante el concierto, los integrantes de Panteón Rococó hicieron un llamado a la acción y a la reflexión sobre la situación en Palestina, destacando la importancia de la solidaridad y la conciencia social.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El evento ha generado reacciones diversas, tanto de los asistentes como de las autoridades. Algunos han elogiado la valentía de la banda por abordar temas controversiales, mientras que otros han criticado la falta de respuesta del gobierno federal ante estas denuncias. La celebración se convirtió en un espacio de expresión y resistencia, donde la música sirvió como vehículo para transmitir un mensaje de esperanza y lucha.

¿Qué significa este aniversario para la banda?

Para Panteón Rococó, cumplir 30 años es un hito significativo que refleja su compromiso con la música y la justicia social. A lo largo de su carrera, han utilizado su plataforma para abordar problemáticas sociales y políticas, convirtiéndose en un referente dentro de la escena musical mexicana. Este aniversario no solo celebra su legado musical, sino también su papel como agentes de cambio en la sociedad.