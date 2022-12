Lo mejor del 2022

Los Ángeles, California

JACKSON WANG, "MAGIC MAN"

El ex ídolo pop, Jackson Wang, se volvió artista solista y luego "Magic Man" en su segundo álbum. Con un sonido incisivo y cohesivo que se remonta al rock de los 90, mezclado con sintetizadores de los 80, el álbum de Wang muestra que está listo para un papel principal; el personaje que interpreta en "Magic Man" es un extraño atractivo y seductor a quien le gustan los placeres de la vida. El cantante está a la altura del reto de entonar canciones de forma sensual sobre acordes de guitarra clásicos en "Blow", "Cruel" y "Champagne Cool", pero donde todo despega realmente es en la tonada pop "Drive It Like You Stole It", que enciende la bola disco del álbum. Algo realmente mágico. — Cristina Jaleru

SOCCER MOMMY, "SOMETIMES, FOREVER"

El tercer álbum de Sophie Allison y su banda Soccer Mommy es una mezcla maravillosamente variada, desde la dureza industrial de "Unholy Affliction" a la escalofriante "Following Eyes" y la etérea "With U". El título "Sometimes, Forever" sugiere una danza entre la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza, saltando de canción en canción, pero también dentro de las mismas piezas. Está relacionado con otro álbum de la lista a través del productor avant-garde Oneohtrix Point Never, quien ayudó a darle forma a "Dawn FM" de The Weeknd. En el caso de Soccer Mommy le inyectó una melancolía sintetizada en diferentes capas. Una de las piezas destacadas es "Shotgun", una canción de devoción con la letra "Cold beer and ice cream is all we keep/The only things we really need" (Cerveza fría y helado es todo lo que tenemos/las únicas cosas que necesitamos). — Mark Kennedy

BLXST, "BEFORE YOU GO"

Blxst es considerado la voz destacada del R&B de Los Angeles tras el lanzamiento de su mixtape "No Love Lost" de 2020. Pero el cantante y rapero expandió su alcance con el impecable "Before You Go" junto con sus recientes nominaciones al Grammy por su trabajo como invitado en el sencillo de Kendrick Lamar "Die Hard". En "Before You Go", tiene varios ganchos y melodías suaves que le valieron el reconocimiento de críticos y admiradores por igual. Inteligentemente aborda el tema de las relaciones sentimentales en "About You" y "Still Omw", una de las más populares. También habla sobre vistas al mar y conducir por la costa del Pacífico al escapar de la falsedad de su ciudad en "Fake Love in LA" con Arin Ray. De igual manera, se pronuncia sobre ser el relevo en la música tras la muerte de Nipsey Hussle y de estar bendecido con un gran círculo de apoyo en "Couldn´t Wait for It" con Rick Ross. Blxst creó toda una colección de canciones infecciosas de principio a final. — Jonathan Landrum Jr.

CHARLEY CROCKETT, "THE MAN FROM WACO"

El astro de la música Americana Charley Crockett establece la escena en su cinematográfico "The Man From Waco", un álbum que entreteje las películas Western y el mito de la cultura de los vaqueros con el R&B y soul de los estados en la costa del Golfo de México. El cantante nacido en Texas es un músico independiente prolífico con un gran empuje creado en sus primeros años