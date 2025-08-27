Concierto gratuito de la familia Aguilar en Guadalajara

Este miércoles se revelaron más detalles sobre el concierto gratuito de la familia Aguilar, quienes se presentarán en Guadalajara con motivo del Grito de Independencia. El espectáculo masivo reunirá a Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en una noche de música y tradición.

Gobernador confirma concierto de los Aguilar

En conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el show principal estará encabezado por Pepe Aguilar, quien interpretará algunos de sus éxitos como "Perdóname", "Directo al corazón" y "Prometiste".

"Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar a cantar a las y los jaliscienses al Grito, viene Ángela Aguilar", señaló el mandatario estatal.

¿Cuándo es el concierto de Pepe y Ángela Aguilar?

El espectáculo de la familia Aguilar se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, fecha en que México conmemora el inicio de la lucha por la independencia en 1810.

En esta ocasión, el concierto cambiará de escenario debido a las remodelaciones en la emblemática Plaza de la Liberación, también conocida como Plaza de Armas.

¿Dónde será el concierto del Grito en Guadalajara?

La presentación de la dinastía Aguilar tendrá lugar en el Centro de Guadalajara, este 15 de septiembre. A diferencia de otras ocasiones, no se incluirá un espectáculo ecuestre, una de las tradiciones artísticas de la familia.

Aunque aún no se confirman los horarios, se espera que el show inicie alrededor de las 21:00 horas, momento en que los asistentes podrán reunirse en familia para celebrar y disfrutar del regional mexicano.