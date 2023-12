Celebran universo de Zack Snyder

Ciudad de México.- Zack Snyder fue el "Dios", Sofia Boutella la "consentida" y Alfonso Herrera el "héroe" para los seguidores que disfrutaron anoche la primera función de Rebel Moon (Parte Uno): La Niña de Fuego en la Ciudad de México.

"Venimos a celebrar este universo creado para los fans, y estoy feliz de que estemos en México, con Alfonso, quien me parece un extraordinario talento, un actor muy comprometido y lleno de virtudes, y, porque lo sé, aquí lo aman", comentó el realizador al ingresar al Frontón México, donde se realizó una función para fans.

Los asistentes recibieron un póster oficial del largometraje, que estrena su primera parte el 22 de diciembre en Netflix; sin embargo, no dudaron en llevar muñecos de colección de Batman, Aquaman o Superman, así como playeras o fotos de Snyder.

Alrededor de mil personas se dieron cita en el lugar, donde se exhibieron los trajes de la mayoría de los personajes del filme.

"Me siento muy honrado y afortunado de poder ser parte de este universo, porque tengo entendido que va a ir creciendo, y es algo que me ha sorprendido gratamente, que se genere una comunidad tan fuerte y poderosa.

"El crédito de todo lo tiene Zack porque es su visión, es su universo y tiene una humildad fuera de serie, en la que, aún con esta superproducción, nos dio momentos de mucha intimidad, de cercanía, que en el rodaje nos dieron el mejor ambiente", comentó Poncho, quien se llevó estruendosos aplausos por representar al País, y a los latinos, en esta producción internacional.

Sofia Boutella, quien se mostró un tanto tímida ante la audiencia, agradeció que haya seguidores de su trabajo y que la hayan arropado.

En su paso por la alfombra roja, Boutella recordó cómo fue trabajar como bailarina de Madonna, en el Confessions y en el Sticky and Sweet Tour.

"Ha sido de mis grandes experiencias de vida, con ella aprendí a bailar mucho mejor y fue una gran escuela. Yo no me imaginaba llegar hasta donde estoy, pero comenzando ahí me di cuenta que todo puede suceder. Aún no he visto su tour actual, pero estoy más que lista porque ella es Madonna", afirmó Sofia.





Con espíritu samurái, pero en el espacio

Zack Snyder sigue volando lejos de los superhéroes, cine donde entregó películas como El Hombre de Acero y su versión de La Liga de la Justicia.

Dos años después de haber estrenado el filme zombi El Ejército de los Muertos, el realizador lanzó su épica espacial, Rebel Moon.

"Lo que espero de la gente es lo que obtienes con una película de fantasía, que encienda la imaginación... Deseo que la audiencia se sumerja en el drama de estos personajes, que habiten con ellos estos mundos", dijo en un encuentro con medios en la CDMX previo a la proyección del filme.

Snyder dio con la semilla de Rebel Moon cuando estudiaba cine en su juventud y le "vendió" a un profesor una película con el espíritu de Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, pero en el espacio.

Sofia Boutella encarna a Kora, una soldado de élite exiliada en una luna agricultora, quien comienza a reclutar guerreros para luchar contra el enemigo.

En este caso, es el llamado Mundo Madre, imperio colonizador, ahora tiránico tras el golpe de estado de un caudillo militar, el Regente Balisarius (Francis Fee).

"Es ciencia ficción hermosa, son soldados reuniéndose para defender algo de una entidad acechándolos, pero cada individuo tiene una historia profunda", consideró Boutella.

Con una estética que combina el futurismo con elementos nazis, del imperio romano y hasta de la Rusia zarista, el filme también cuenta con las actuaciones de Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae y Anthony Hopkins.

"El verdadero trabajo fue la mitología, los mitos del Mundo Madre, sus antecedentes, para entender lo que quieren conseguir con su conquista del universo", dijo Snyder.

"Todo lo que hice antes me preparó para esta película", agregó.