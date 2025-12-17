´Yuli´ Peniche cobra préstamo a su ex, ´El Parejita´ López

A más de tres años de su ruptura con José Luis "Parejita" López, Yulianna Peniche revela que, después de la separación, su ex no le regresó la cantidad de dinero que un día le prestó y, aunque a la fecha -afirma- que el exfutbolista aún no salda su deuda, no le desea ningún mal.

La actriz que, un día, le dio el "sí" al mediocampista, hoy se encuentra nuevamente enamorada y comprometida y, aunque su relación con "Parejita" terminó hace más de tres años atrás, aún hay ocasiones en que la prensa le pregunta por la relación que un día los unió, pues esta fue muy mediática.

¿Qué dijo Yulianna Peniche sobre su ex Parejita López?

Así sucedió en su último encuentro con la prensa, cuando "Venga la alegría" la cuestionó sobre su expareja. Sarcástica, Peniche expresó que le gustaría que López se comprometa con la promesa que le hizo, de un día devolverle el dinero que le pidió prestado, situación que no era de conocimiento público.

"Mejor que me regresen el dinero, se me volaron, sí... claro que no (me pagó)", dijo al matutino. Entre risas, la también conductora descartó experimentar algún tipo de resentimiento por "Parejita", aunque sugirió que, tarde o temprano, el exfutbolista de Pumas tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

"Que le vaya como le tenga que ir en la vida, yo no le deseo el mal, a mí ya no me importa; dicen que a la gente que obra mal, les va mal".

Detalles sobre la deuda de Yulianna Peniche con Parejita

En una entrevista, en enero de 2024, Yulianna habló de algunas de las razones por las que terminó con el comentarista de deportes, con quien sostuvo un noviazgo de alrededor de tres años. "Yuli", como es conocida en el medio, expresó que cayó en la cuenta de que "Parejita" no iba a comprometerse seriamente en la relación, en el momento que se percató de que no era un padre presente para sus hijos.

"Alguien que no mantiene a su hijo deja mucho que desear, alguien que no se preocupa por sus hijos, que no se ocupa de sus hijos, alguien que no quiere a sus hijos, no quiere a nadie."

Reacciones de Yulianna Peniche tras preguntas sobre Parejita

La situación ha generado diversas reacciones en el entorno mediático, donde Yulianna ha mantenido una postura firme y clara sobre su pasado con Parejita López. Su capacidad para hablar sin resentimientos y con un enfoque en el futuro refleja su crecimiento personal y profesional tras la ruptura.