Youtuber Karen Liao llama pobre a seguidor que le dona un dólar y su reacción se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO

"¿Me acabas de donar un dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste un dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos", señaló Liao en la transmisión.

Liao tiene su cuenta de paga, donde promete transmisiones sin comerciales y que cuenta con un chat exclusivo. Para presionarlo comenzó a contar 10 segundos en cuenta regresiva. "Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé. 10, 9, 8", mencionó.

En un fragmento que se viralizó en redes sociales se ve que la influencer había recaudado 100 dólares (2 mil pesos mexicanos), pero luego se molestó cuando vio que le habían donado un dólar.

Luego, la joven eliminó el video de su cuenta, pero otros influencers lograron guardarlo y lo compartieron provocándole comentarios negativos.

Liao estaba pidiendo donaciones monetarias en su canal, a cambio de una "temporada de mejores amigos" con ella, aunque no explicó de qué se trataba.

KarenLiao una streamer de @Twitch humilló a un usuario luego de que este le donara un dólar durante su transmisión

Lejos de dejar el tema atrás, #KarenLiao amenazó con banearlo si no se suscribía de inmediato a su canal. pic.twitter.com/ia8e5oiKNf — ElBuscadorDeRed (@elbuscadordered) September 21, 2022

"He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis, así bien humildes", comentó Cris.

Otros la agredieron, dijeron que no le darían ni un peso a la mujer, que era "limosnera y con garrote", o una "pedinche", que debería estar agradecida porque alguien decidió darle un dólar por nada.

"Lo más gracioso es que está mendingando dinero sin hacer nada de provecho y se queja de que le dan poco", comentó otro.

Esta no es la primera vez que una youtuber o influencer causa polémica en redes sociales.

El año pasado Jayne Rivera fue fuertemente criticada por hacer una sesión de fotos en el funeral de su papá.

Mediante su perfil de Instagram, la joven posteó una serie de fotografías donde luce su peinado, maquillaje y vestido color negro mientras de fondo aparece el ataúd abierto de su padre.

Al parecer su padre era un veterano del ejército, por lo que se consideró el acto como doblemente irrespetuoso.

Esta influencer Jayne Rivera no está muy bien de la cabeza ,hizo una producción de fotos en el velorio de su papa !!! Escucho comentarios !!! pic.twitter.com/tHFEkf8q5C — Anamá Ferreira (@AnamaFerreira) October 28, 2021

Hace unos meses, una youtuber de Argentina llamada Nahir Lorenzetti les pidió a sus seguidores que le ayudaran a pagar la renta de su casa o ya no podría seguir publicando sus videos.

Sus seguidores le comenzaron a donar dinero en su cuenta de Mercado Pago y en menos de 24 horas juntó para su renta de casi 250 dólares estadunidenses, pero cuando el caso se volvió viral, tanto ella como los que le depositaron fueron criticados.

"Yo estoy siempre agradecida por tener una comunidad que me banca. No me sorprendió porque la gente sabe que soy una de las pocas youtubers de clase media/baja. Vivo con lo justo y el hecho de que me censuren las redes sociales es como si me estuvieran impidiendo trabajar. Por ende, si no trabajo, no pago el alquiler", dijo al medio local TN.

También se hizo viral y la influencer Borja Escalona pidió perdón y lloró tras las críticas que usuarios de redes sociales le hicieron por amenazar a un restaurante donde quería comer gratis.

"A las nuevas generaciones no les importa nada. La semana pasada había otra sacándose fotos en el memorial judío en New York", indicó Sergio.