Ainara aclara el caso YosStop y rechaza la versión de extorsión

El pasado 30 de noviembre, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, publicó un video donde reflexionó sobre los cuatro años transcurridos desde su detención en junio de 2021.

¿Qué declaró YosStop sobre su detención y extorsión?

En su mensaje, la influencer afirmó que había sido "secuestrada de su casa y extorsionada" para entregar recursos económicos, al tiempo que describió su paso por prisión como "la peor experiencia" de su vida. Durante la grabación relató episodios de angustia, miedo, silencio prolongado y un proceso emocional que calificó como un renacimiento.

Las declaraciones generaron una oleada de reacciones en TikTok. Decenas de usuarios cuestionaron su uso del término "secuestro", señalando que su detención obedeció a un proceso legal derivado de un delito.

Ainara Suárez responde a las afirmaciones de YosStop

Otros recordaron que el contenido que producía en aquellos años ya era altamente polémico. Ante los comentarios, YosStop respondió que la controversia en redes sociales "no es delito" y defendió su postura sobre lo ocurrido en 2021.

La creadora de contenido fue arrestada tras ser acusada de difundir material relacionado con la agresión sexual de una menor de edad. Permaneció cinco meses en prisión preventiva y fue liberada en noviembre de ese mismo año tras llegar a acuerdos legales, entre ellos la reparación del daño a la víctima, dar disculpas públicas y cambios en su línea de contenido. En agosto de 2024 enfrentó nuevamente un proceso por presuntas violaciones a medidas cautelares, aunque recuperó su libertad horas más tarde.

Tras la publicación del video, Ainara Suárez decidió responder. La joven, quien denunció la difusión del video donde fue agredida sexualmente, aclaró que nunca había hecho señalamientos recientes hacia YosStop y recordó que solo había compartido un mensaje en abril dirigido a comentarios ofensivos que recibe desde hace años.

Ainara rechazó tajantemente la versión de que ella haya extorsionado a la influencer. Subrayó que la reparación del daño es un derecho que asiste a todas las víctimas y afirmó que las únicas personas que le dieron dinero fueron los agresores que participaron en el ataque (los cuales fueron procesados bajo las figuras aplicables a menores de edad en ese momento). También enfatizó que la detención de YosStop fue un arresto vinculado a un delito, no un secuestro.

Impacto de las declaraciones de YosStop en redes sociales

En su mensaje, Ainara reiteró que no busca fama ni presencia en redes sociales. Indicó que no vive de redes, no aspira a hacerlo y solo habla del tema cuando las agresiones en línea vuelven a incrementarse.

Además, expresó frustración por las críticas que reaparecen cada vez que YosStop menciona el caso, y pidió a los usuarios informarse antes de repetir afirmaciones incorrectas.

La mayoría de los comentarios en redes respaldaron a Ainara, señalando que YosStop sigue mostrándose como víctima pese a haber enfrentado un proceso legal originado en sus propias acciones.