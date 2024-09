Siguen juntas y se cuidan: Yolanda es ¡Muy necia!

Montserrat Oliver no dudó en reconocer que hay ocasiones en que Yolanda Andrade recurre a la indiscreción, cuando recuerda la época en que ambas vivieron un noviazgo en el año 2000 y que se extendió durante una década.

"Ya saben cómo es Yolanda, a veces le digo ´ya párale´, es necia con los mismos temas, pero no me hace caso, se me está haciendo viejita prematura, de esos viejitos que dicen todo y no hace caso", dijo entre risas, durante la Yellow Party de Unicable.

TRANSFORMAN ETAPAS

La modelo y empresaria de 58 años reconoció que el romance que vivieron ambas fue "bonito" y le agrada que Andrade diga que ella fue el gran amor de su vida y celebró que hoy sigan juntas, pero ahora como compañeras de trabajo.

"Fue un gran amor, ha sido y será, pero hay etapas, se ha transformado, nos cobijamos, nos cuidamos, sabemos que ella va a estar para mí, yo voy a estar para ella, a veces no nos soportamos, a veces le caigo gorda, pero nos damos nuestros tiempos y siempre estamos ahí, aunque digamos lo que digamos", indicó.

Actualmente, Montse tiene una relación muy armoniosa con la modelo eslovenia Yaya Kosikova, con quien se casó en diciembre del 2019, pues aseguró que no siente celos de la amistad que tiene con Andrade: "no se mete, hay que respetar, confía en mí, que es importante".

EN LCDLF

En otros temas, Oliver opinó sobre toda la polémica que se vive en la segunda temporada de "La casa de los famosos" en donde en ocasiones es panelista en las galas.

Ella es team Mar y le gusta cómo se ha defendido y por lo que está luchando Gala Montes, Briggitte le da ternura y admira la firmeza que ha tenido Arath de la Torre "ha aguantado vara, muchos estamos con él, y a Karime la describió como muy inteligente.

"Voy de panelista, no me dejan opinar, pero yo siento que hay personas que de repente se les tiene que dar un micrófono y hay otras a quienes se les tiene que quitar", refiriéndose en esto último a Adrián Marcelo que recién salió del reality.

ALZO LA VOZ

Se quejó que al regiomontano no le hayan dicho prácticamente nada durante tantos insultos, que dio hacia las mujeres dentro del programa.

"La producción le permitió todo para el rating, pero hasta dónde, vamos a caer todos tan bajo, temas de salud mental. Televisa es la caja de sueños, el creador de contenido más importante a nivel mundial y yo disfruto demasiado cuando prendes la televisión y te hace sentir bonito o te hacen reír, cuando prendo la tv y me causa angustia o mucho enojo no me gusta".

ES TEAM MAR

Montserrat Oliver como panelistas de Las Casa de Los Famosos se quejó que al regiomontano no le hayan dicho prácticamente nada durante tantos insultos, que dio hacia las mujeres dentro del programa, pero considera que lo dejaron hacer mucho por rating.