Salud deteriorada

T ras meses de estar alejada de los reflectores, Yolanda Andrade reapareció y ante algunos medios de comunicación que pudieron captarla en Ciudad de México, dijo que tiene una enfermedad degenerativa, misma que en algún momento le impedirá el habla por completo, entre otras afecciones.

Sin embargo, la famosa actriz y conductora de televisión no mencionó el nombre del padecimiento.

"Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa.

"Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera", contó Andrade, quien desde que comenzó con síntomas de su enfermedad tiene dificultades para hablar y para moverse.

LOS SÍNTOMAS

A mediados de abril de 2023, Yolanda Andrade fue internada de emergencia debido a un dolor intenso de cabeza.

Luego, en julio de ese mismo año, la oriunda de Culiacán se sinceró sobre su estado de salud con el público de Montse & Joe, programa con el que llevaba 25 años al aire en Ubicable al lado de sus gran amiga Montserrat Oliver, y declaró que los especialistas seguían sin darle un diagnóstico seguro.

En junio del año pasado, tras ser hospitalizada nuevamente, su familia dijo que le habían diagnosticado un aneurisma cerebral, que es un mal que causa sensibilidad a la luz, así como fallos en la visión, parálisis en los párpados, desequilibrio o poca coordinación, rigidez en el cuello, "ruidos" en los oídos y dificultad para hablar, entre otras.

A finales de 2024 se alejó del ojo público y se fue a Estados Unidos para buscar tratamiento y un diagnóstico más certero.