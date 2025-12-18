Yolanda Andrade se recupera en casa tras hospitalización

Yolanda Andrade se recupera en casa tras hospitalizaciónYolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram para reportarse con su "público conocedor"
Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram para reportarse con su "público conocedor", después de que estuviera hospitalizada algunos días por una presunta recaída de salud; la conductora de 53 años padece de dos enfermedades degenerativas que la han obligado a retirarse paulatinamente del ojo público.
¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su salud?
Andrade cumple dos años con problemas de salud, dificultades para hablar y caminar la han ido alejando del programa "Montse & Joe" que conduce junto a su amiga y expareja Montserrat Oliver desde 2018.
Yolanda, acompañó su mensaje con una imagen del altar de la Virgen de Guadalupe en la Basílica ubicada en la Ciudad de México; en el mensaje aprovechó para desear a sus seguidores una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026.
"Público conocedor y medios de comunicación: Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade".
Detalles sobre la salud de Yolanda Andrade
Una enfermedad degenerativa es una condición crónica e irreversible en la que la función o estructura de tejidos y órganos empeora progresivamente con el tiempo y afectan principalmente el sistema nervioso, músculos y articulaciones, causando pérdida de movilidad, discapacidad y muerte celular.