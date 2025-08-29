Se le escucha derrotada

En medio de sus recientes problemas de salud, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para felicitar a su amiga Thalía por su cumpleaños número 54, y sorprendió con un comentario sobre su condición.

En un video, la conductora le deseó muchos años más a la intérprete de "Amor a la Mexicana" y recordó a su abuela Eva Mange, fallecida en junio de 2022.

"Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más", dijo.

Por su parte, Thalía respondió el mensaje con cariño y reafirmó su apoyo incondicional a Andrade.

"A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo", expresó.

Desde hace meses, Yolanda Andrade enfrenta una enfermedad degenerativa que, en algún momento, le impedirá el habla por completo, entre otras afecciones.

"Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa", aseveró la conductora de Montse & Joe.

Aunque no ha revelado el nombre de los padecimientos, Andrade afirmó que "poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera".