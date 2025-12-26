Yolanda Andrade habla de su nuevo catéter y de su estado de salud

Yolanda Andrade reapareció en un video en el que habla de su actual estado de salud y de los tiempos complicados que ha vivido junto a su familia. Previo a este material, la conductora mandó un mensaje navideño y dijo que se encontraba rodeada de su familia, después de que se manejara en medios la versión de que supuestamente su hermana Marilé y su pareja tenían "secuestrada" a Yolanda.

Se dijo que Andrade, de 53 años, ya no podía manejar sus bienes ni tenía ninguna libertad porque presuntamente este control lo ejercía su hermana y el novio de ésta; sin embargo, Yolanda no habló al respecto en su video compartido en Nochebuena.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

En este nuevo video, la conductora de "Montse & Joe" se sincera con sus seguidores y comienza hablando de lo difícil que ha sido este 2025 debido a que le diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que ataca las neuronas motoras en el cerebro y médula espinal, causa debilidad muscular, parálisis y fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos. Actualmente no tiene cura.

"Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más, ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos", expresó.

Confesó que tal vez a mucha gente le parecerá raro este video, pero lo hacía porque tenía ganas y porque sabe que hay personas que están pasando por lo mismo que ella, por una enfermedad en la que un día estás bien y otro no; definió su estado como una fatiga crónica.

Detalles sobre el diagnóstico de ELA de Yolanda Andrade

"Quizás les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad degenerativa; a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, abrir los ojos, no puedes caminar, hablar, una fatiga crónica".

Yolanda mostró que en su reciente estancia en el hospital le colocaron un catéter por donde le suministran suero y medicamento, pues confesó, sus "venitas ya no podían más".

Finalmente, Yolanda Andrade dio las gracias a la gente que le manda buenos deseos, a sus amigos que la quieren y que están al pendiente de ella, y a los que la apoyan con sus oraciones y con su amor.

Reacciones de Yolanda Andrade en su mensaje navideño

Se dijo feliz por ver a su familia que fue a visitarla; en el video para desear una Feliz Navidad, se sinceró al decir que tal vez se trataba de su última Navidad.