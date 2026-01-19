Escena

Reaparece Yolanda Andrade en redes, muestra cambios en su físico

La conductora mostró el deterioro que presenta su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica que padece, misma que la ha alejado de los escenarios
  • 19 / Enero / 2026 -
Yolanda Andrade al paso de los años.

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Antes de dedicarse a la conducción, Yolanda participó en varias telenovelas como "Yo no creo en los hombres" (1991), "Las secretas intenciones" (1992), "Buscando el paraíso" (1993) y "Los hijos de nadie" (1997); Andrade alcanzó gran éxito conduciendo "Las hijas de la madre tierra" junto a Montserrat Oliver, su expareja y amiga incondicional. 

SE SINCERA

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

