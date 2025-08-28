Yolanda Andrade confiesa tener un diagnóstico médico impactante

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para felicitar a su amiga, la cantante Thalía, quien cumplió 54 años; Yolanda y Thalía son amigas desde que ambas eran muy jóvenes y aún no eran famosas; en esta ocasión, la conductora se sinceró sobre el tiempo que cree, le queda de vida.

A inicios de agosto, Andrade detalló que no se encontraba en su mejor momento, y aunque no precisó cuál era el diagnóstico tras estar los últimos dos años con crisis de salud, afirmó que los diagnósticos que tiene no son alentadores, pues lo que padece es degenerativo, es decir, empeora gradualmente con el tiempo.

-----¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

Con dificultad para hablar, Yolanda Andrade felicitó en un video a su entrañable amiga Thalía, quien celebró su cumpleaños consentida por su esposo Tommy Mottola; Yolanda le preguntó cuántos años le gustaría vivir.

"Te adoro mi amorcito hermoso, que cumplas muchos años más, ¿cómo cuántos quieres?", cuestionó Yolanda, quien señaló que la abuela de la intérprete de "Amor a la mexicana", Eva Mange, vivió 105, por lo que dijo, era muy probable que la cantante también lograra longevidad.

Andrade, quien apareció en una cama, se sinceró al decir que ella viviría, por mucho, cinco años más y ya.

"A mí no me gustaría vivir 105, bueno, no voy a vivir 105, con trabajos voy a vivir cinco años más", declaró.

En otro video, en el que aparece bailando ayudada de una silla, Andrade, de 53 años, le dedica un emotivo mensaje a su amiga, quien dice, nunca la ha abandonado en su enfermedad:

"Feliz Cumpleaños a mi hermosa mhru Thalía por tantos momentos que nos unen y como tú dices, de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te Amo", se lee.

Roberto Palazuelos, amigo de Yolanda, se dijo sorprendido de la entereza con la que Andrade habla del difícil momento por el que está pasando, así como de la muerte y del tiempo que le quedaría de vida.

Hace unas semanas, la irreverente conductora afrontó los cuestionamientos de la prensa sobre su ausencia mediática, y compartió el panorama médico:

"Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios", dijo el 6 de agosto.

En los meses recientes, la conductora del programa "Montse & Joe" ha estado fuera de la Ciudad de México recuperándose junto a su familia, y al parecer va mejorando, aunque Joe reconoció hace poco que en algún momento ya no podrá hablar ni caminar.