Yaritza Aparicio, en constante evolución

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio tiene la convicción de que experimentar en diferentes géneros, formatos o facetas en la industria del cine y del entretenimiento la llevará a crecer y ampliar su panorama sobre lo que quiere seguir haciendo a futuro.

ETAPA PROLÍFICA

La actriz oaxaqueña está en una etapa profesional prolífica: ha participado en cine, series y géneros que van desde el drama hasta el terror.

Además, ha incursionado en campañas publicitarias tras su nominación al Óscar. Más recientemente, también pasó al lado de la producción como ejecutiva en una película.

"Considero que cada uno de los trabajos que he realizado, entrego todo de mí y estoy dispuesta a cualquier cosa. Cada uno de los proyectos es distinto entre sí, lo que me permite ampliar mi panorama sobre lo que quiero y lo que no. Es un halago que las personas que conforman los proyectos me den la oportunidad de estar en ellos", expresó la ex profesora de preescolar ayer en una rueda de prensa durante su visita a Guadalajara, como invitada de honor del Festival Internacional de Cine de Autor.

En abril del próximo año, la actriz, reconocida internacionalmente en 2018 por su debut en la película Roma, estrenará en Estados Unidos la película Dreamer. Aunque no profundizó en grandes detalles, el medio Deadline confirmó que aborda el tema del trabajo infantil esclavo en el país vecino.

El thriller, en el que Aparicio fungió como productora ejecutiva junto al mexicano Luis Mandoki, -quien la dirigió en la película Presencias, ganadora del premio a Mejor Película Mexicana en FIC Autor-, está inspirado en un caso de explotación laboral en una fábrica clandestina en El Monte, California.

"Elegí producir la película por la misma razón que elijo los proyectos en los que me toca actuar, que es la pasión que tienen detrás. Tuve la oportunidad de hablar con algunos actores y conocer sus historias.

"Estamos acostumbrados a ver la historia más común (sobre migración) de que te sales de tu país en busca de una mejor oportunidad y alguien más te salva, pero esto es algo muy distinto", indicó Aparicio, quien próximamente podrá ser vista en Apple TV como parte de la serie Midnight Family.

Aunque la intérprete de 29 años está abierta a seguir explorando diferentes tipos de proyectos, tiene claro que desea continuar mejorando sus habilidades en la actuación.

"Quiero seguir aprendiendo sobre actuación; es algo que no quiero dejar de hacer ni quiero encerrarme solamente en un método. Está bien cuando lo tienes todo bien marcado y dominado, pero personalmente siempre estoy dispuesta a aprender, por eso hice Presencias, mi primera película de terror".

La cinta de Luis Mandoki, en la que Yalitza dio vida al personaje de Paulina, se proyectó ayer en el Cineforo, donde fue reconocida por el FIC Autor. Yalitza Aparicio también recibió un premio honorario por su labor como actriz.

La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Autor, que se enfoca en largometrajes y cortometrajes que reflejen la visión creativa personal del director y/o estilos originales, inició ayer y culminará el 26 de noviembre. El programa completo está disponible en www.ficautor.com.

La actriz Yalitza Aparicio se dijo satisfecha por el camino que ha recorrido en el mundo del cine.