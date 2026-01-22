Sorprende con fotos de hace 10 años

Yanet García mostró a sus fans en Instagram un historial de fotografías en las que da constancia de que, gracias a la disciplina, ha logrado esculpir ese cuerpecito que se carga.

A propósito del trend 2016-2026, la actriz y modelo mostró cómo ha cambiado físicamente. Y es que no solo ha procurado mantener una dieta nutritiva y equilibrada, también ha apostado por hacer ejercicio para fortalecer sus músculos.

Entre las imágenes, la que más llamó la atención de los usuarios de la plataforma fue una en la que Yanet García comparó cómo lucía en 2016 en bikini y cómo luce actualmente, una década después.

La conductora confesó que el grupo muscular que más ha trabajado son los glúteos y ha conseguido el resultado deseado, no sin algunas estrías.

"El gimnasio me ha permitido moldear mi cuerpo... no es a base de cirugías, sino de una constancia en el ejercicio y la prueba está en estas fotografías de hace 10 años", comentó la regiomontana.