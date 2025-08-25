¡Armará fiestón!

Los amantes de la música de banda y norteña tienen una fiesta pendiente con la próxima llegada del Yakifest Tour al escenario del Auditorio Banamex el jueves 2 de octubre.

El cantante mazatleco Luis Alfonso Partida, mejor conocido como "El Yaki", armará su pachanga musical con las canciones que hizo famosas mientras fue vocalista de Banda El Recodo, pero también con los temas de los invitados especiales que reunirá en el evento.

"Estoy muy contento y agradecido por la respuesta que ha tenido este show. Es un concepto que vamos a compartir aquí en Monterrey, se llama Yakifest Tour, el cual nace el día de mi cumpleaños, la fiesta del Yaki", explicó el cantante.

"Hemos tenido la oportunidad de hacer conciertos con grandes amigos artistas en sus diferentes ediciones, desde 2018, que fue la primera vez que lo hice en una quinta allá en Mazatlán. En aquella ocasión nos acompañó Pancho Barraza, Carlos Sarabia, grandes amigos que estuvieron compartiendo conmigo".

"Aquella fue la primera grabación oficial que hizo de un Yakifest", agregó Partida.

"Y como fue pasando el tiempo tuve una celebración todavía más grande, porque fueron el doble o el triple de los invitados del año anterior. Y así fuimos creciendo este proyecto que hoy en día nos hemos dado a la tarea de hacer un tour el cual tuvo una primera presentación en el Auditorio Nacional este mismo año. Fue sold out, y ahora traemos esta gran celebración a la Sultana del Norte, donde sé que son grandes amantes de la música de banda".

Esa noche, la del 2 de octubre, será la gran fiesta del género sinaloense con estrellas como Julio Preciado, Lupillo Rivera, Luis Ángel "El Flaco", Edwin Luna, Lalo Mora Jr, Eliseo Robles Jr, Arnulfo Jr y Raúl Hernández, entre otros.

"Siempre lo comparto de esta forma porque es como la ola musical que traemos desde Mazatlán, Sinaloa, y que con ella traemos a grandes invitados. Es un gran espectáculo, y la gente que ya lo conoce lo ha disfrutado muchísimo", señaló.



