La cantante chilena ¡Ya es mexicana!

Ciudad de México

El ex Jefe de Gobierno capitalino fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía al lado de la intérprete y de la senadora Olga Sánchez Cordero.

"Dos grandes: Olga Sánchez Cordero y Mon Laferte en emotiva ceremonia de naturalización. 103 personas me dijeron: ´No nacimos en México, pero México ha nacido en nosotras´ al recibir su constancia", escribió Ebrard en su cuenta oficial de Twitter.

CANTA EL HIMNO

Laferte, quien de acuerdo con el Secretario cantó el Himno Nacional, sólo se limitó a retuitear los mensajes de varios senadores que estuvieron presentes en la ceremonia.

"Muchas gracias Marcelo Ebrard. Felicidades a todos los nuevos mexicanxs. ¡Viva México!", escribió la chilena en respuesta al mensaje del político.

La cantautora, quien hace poco fue mamá, se encuentra de gira por varias partes de la República Mexicana: este 2 de diciembre se presentará en el Audiorama El Trompo, en Tijuana; el 8 en el Auditorio Nacional de la CDMX, y 10 en Oaxaca, en el Auditorio Guelaguetza.

"Ya habíamos anunciado cierre de gira en el Auditorio pero me llegó esta invitación para Oaxaca y no me pude resistir, tiene mucho que no tocamos en este bello estado y es uno de mis favoritos de México", escribió Mon Laferte en su Instagram.