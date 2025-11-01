Embellece Xochimilco

Bella, poética y vestida de Catrina, la actriz Maribel Guardia "asustó" a sus seguidores de Instagram con una sesión fotográfica en Xochimilco muy "ad hoc" con la celebración de Día de Muertos.

"La muerte no nos quita, nos entrega a Dios. Mientras caminamos entre flores y agua, nos llena de amor y esperanza, hasta reencontrarnos con nuestros seres amados que se adelantaron en el camino", escribió la actriz y conductora costarricense-mexicana en sus redes sociales.

Elegante y sensual, Maribel posa con un vestido diseñado por Mitzi que la hace resaltar su figura, entre flores de cempasúchil, transparencias y un velo negro.

Con un maquillaje en tonos rosa y violeta, la actriz se ganó el reconocimiento de sus fans, quienes celebran su mezcla de elegancia con belleza, además de que mantiene las tradiciones vivas.

Maribel Guardia, de 66 años de edad, honra la memoria de los que ya no están, como es el caso de su hijo Julián Figueroa, fruto de su relación con el cantautor Joan Sebastian, quien falleció en 2023, a los 27 años de edad.

Los piropos no pararon: "Qué fotos tan increíbles. La tercera foto está demasiado linda, te ves preciosa, ese lugar es hermoso". "Me encanta esa tradición! Xochimilco.

Alguna vez que fui a México, celebré mi cumpleaños ahí! En las trajineras! Me encanta ese lugar! Te ves divina! Te extraño!". "Tienes una alma de hierro, te admiro mucho". "Tú maquillaje y vestido preciosos y el fondo divinos, bella".



