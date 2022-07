Se pone ´Diva´

Era una niña cuando actuó en la telenovela Luz Clarita y la detenían señoras en la calle para reclamarle sus maldades; por un comercial que hizo, sus compañeros le gritaban: "¡No se puso el cinturón!", y terminó protagonizando memes de la cinta Amarte Duele.

DE ESTRENO

Al reflexionar sobre esas vivencias, la intérprete de "¿Qué Tiene?" se inspiró para componer "Diva", tema que recoge críticas y comentarios, y cuyo video estrenó la semana pasada.

"En mi adolescencia se exacerbó el adjetivo, me decían ´diva´, y ha evolucionado en mi vida. Es algo con lo que aprendes a vivir, no es que se termine en la adolescencia.

"Al ser una figura pública, ha ido sucediendo en las redes y periódicos, siempre ha sido así. Enfrentarte a las opiniones de los demás, a las comparaciones con tus colegas. Para mí fue muy divertido poder escribir una canción tan directa", compartió la también actriz en entrevista.

SU GRAN GIRO

Dentro de su letra, la cantante de 36 años recoge la sorpresa sobre el giro que quiso dar a su carrera actoral cuando incursionó en la música.

"La canción trata de romper con eso, burlarnos y decir que claro que una actriz puede cantar y hacer lo que se le inche la regalada gana", subrayó sobre el tema que compuso e interpreta con Tessa Ía.

El track forma parte de su disco Amor Adolescente, hecho de sus vivencias juveniles, pero ello no les quita actualidad.

Aún es común que comparen su estilo con el de Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Carla Morrison, lo que también inspiró el coro de su tema.

"La comparación (y el encasillamiento) es super machista. Si algo me queda como esperanza es pensar que estamos trabajando para que a las nuevas generaciones no les pase lo mismo.

"Admiro mucho los proyectos de chicas que vienen en México, gente muy joven como Tessa, Girl Ultra, Vanessa Zamora, un montón de colegas que me encanta su música, me encanta lo que hacen y sobre todo me encanta lo seguras de sí mismas que son y que no se dejan encasillar", dijo Ximena, quien ha filmado tres proyectos, incluida una película con Blanca Guerra, Ana Valeria Becerril y Diana Bovio.