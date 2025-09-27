El príncipe se confiesa

El Príncipe William se sinceró sobre uno de los periodos más complejos de su vida, al revelar que 2024 fue el "año más difícil" que ha enfrentado debido a los problemas de salud de su esposa, Kate Middleton, y de su padre, el Rey Charles III.

La confesión ocurrió durante una conversación con el actor Eugene Levy para la serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler, en un episodio que muestra al heredero británico recorriendo los jardines del Castillo de Windsor.

"Diría que el 23-24 fue el año más difícil que he tenido. La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas", expresó William.

En marzo de 2024, la Princesa de Gales anunció que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, lo que la llevó a mantener un perfil bajo mientras se sometía a quimioterapia y cuidaba de sus tres hijos.

En septiembre del mismo año, Middleton comunicó con alivio que había concluido su tratamiento y que estaba libre de cáncer.

"Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida puede cambiar en un instante", expresó entonces la futura Reina.

El heredero británico también recordó el diagnóstico de cáncer de su padre, el Rey Charles III, confirmado a inicios de 2024, quien continúa en tratamiento.

"Estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por la forma en que han manejado todo. Pero desde una perspectiva familiar, ha sido, sí, brutal", dijo.

Durante la charla, el Príncipe William también dejó ver su faceta más personal, bromeando sobre lo que disfruta en su tiempo libre.

El episodio de The Reluctant Traveler con el príncipe William se estrena este viernes 3 de octubre en Apple TV+, ofreciendo una mirada más íntima y humana del heredero al trono en uno de los años más desafiantes de su vida.



