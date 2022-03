Will Smith... ¿Está cerca de su primer Oscar?

El actor de 53 años es reconocido mundialmente por grandes actuaciones como "El príncipe del rap" en la serie homónima o por protagonizar cintas como "Soy leyenda" y "En busca de la felicidad". Will Smith es actor, cómico, rapero y productor, comenzó su carrera a los 12 años y ha estado sólo cerca del reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en dos ocasiones.

La primera en 2002 cuando dio vida al icónico boxeador Muhammad Ali y después en 2007 cuando junto a su hijo de la vida real: Jaden dio vida a Chris Gardner, un padre que enfrenta todas las dificultades económicas y personales con tal de sacar adelante a su pequeño hijo, quien es testigo de las circunstancias en la cinta "En busca de la felicidad", una película que cautivó a muchas personas, pero no a los críticos de cine que en ese año otorgaron la estatuilla a "Forest Whitaker".

En pleno auge del movimiento OscarSoWhite que señalaba a la Academia de ser racista por no incluir en sus críticos a personas de color y reclamaba la falta de diversidad, Will habló por primera vez de sus dos nominaciones en el programa estadounidense "Good Morning America" donde admitió que no se sentía discriminado, pero sí notaba un separatismo.

"He sido nominado dos veces al Premio de la Academia y nunca he perdido ante una persona blanca; la primera vez que perdí fue ante Denzel (Washington) y luego frente a Forest Whitaker ... todos son hermosos y merecedores y es fantástico pero se siente como si estuviera yendo en la dirección equivocada, hay un deslizamiento de regresión hacia el separatismo hacia las creencias raciales y religiosas y ese no es el Hollywood que quiero dejar", dijo Smith.

Una nominación después de 15 años

Después de 15 años sin haber recibido una nominación, el pasado 8 de febrero Smith se enteró que entró en la fila de candidatos a la estatuilla y no con una sola oportunidad, sino dos.

Gracias a la cinta "Rey Richard" que no solamente protagonizó, sino que también produjo, el intérprete está nominado en las categorías a Mejor Actor y Mejor Película. En la historia de género biográfico él representa a Richard Williams, el padre de las icónicas tenistas Venus y Serena Williams.

Las probabilidades de que la 94 entrega de los premios Oscar sea la que le dé a Will la gran oportunidad de recibir su primer Oscar crecieron cuando ganó el Globo de Oro con el título Mejor interpretación de un actor en película.

Pero no fue la única premiación donde ha sido reconocido su trabajo en esta cinta, sino que también ganó el Bafta y el premio del Sindicato de Actores (SAG) como Mejor actor. "Esto es extra especial viniendo de ustedes", escribió Will en su Instagram luego de ser reconocido por el Sindicato.

Y por si fuera poco, el pasado 13 de marzo en los Critic Choice Awards, muchas veces antesala de los Oscar, también se llevó el aplauso como Mejor actor. En esa ocasión destacó la presencia de las hermanas Williams a quienes el productor agradeció por inspirarlo a realizar este trabajo.

"Gracias por enriquecerme con su historia, lo que ustedes fueron capaces de hacer y su familia inspiró a todos en este lugar, en este país y en este mundo. Ustedes son la definición del sueño americano", dijo.