Revela infidelidades de exesposo en canciones

Lily Allen, la cantante de pop británica, volvió a dar de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo álbum "West End Girl", donde supuestamente aborda temas relacionados con su exesposo, el actor David Harbour, conocido por interpretar a Hopper en "Stranger Things".

El disco, lanzado el 24 de octubre, incluye letras que insinúan las difíciles experiencias que Allen habría vivido durante su matrimonio con Harbour. En la canción que da nombre al álbum, "West End Girl", la artista relata cómo se mudó a Nueva York con su pareja cuando él consiguió un papel en la obra "West End", pero finalmente terminó sintiéndose sola.

Por otro lado, en temas como "Ruminating", Allen describe noches de insomnio y celos, al imaginar a su pareja con otras mujeres. "¿La besaste en los labios y la miraste a los ojos?", canta la artista en una de las líneas más comentadas del tema.

En "Pussy Palace", la intérprete hace referencia a la supuesta doble vida de Harbour, sugiriendo que él era un "adicto al sexo". En la canción, Allen narra haber encontrado una caja llena de objetos comprometedores.