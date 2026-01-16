Sin miedo a nada

Sin miedo a nadaLa hipertensión no detiene a Wendy Guevara y va por otra cirugía
Luego de preocupar a sus fans con los recientes videos de su recuperación tras su cirugía plástica, Wendy Guevara, quien actúa en el "El tenorio cómico", compartió que gracias a este procedimiento los médicos detectaron que padece hipertensión, por lo que debe tomar medicamentos todos los días.
"Después de la cirugía me sucedió que me diagnosticaron hipertensa y pues ahora tengo que estar a mis treinta y dos años tomándome una pastillita, pero no pasa nada, sigo mi vida normal, tranquila, a gusto, lo bueno que me di cuenta por la cirugía, porque si no me hubiese seguido y a veces pues pueden pasar infartos así fulminantes", compartió.
Sin embargo, pese a los riesgos, la influencer ya planea una nueva cirugía plástica, para la que viajará a Japón, pues allí hay especialistas en operaciones de rostro, aunque teme no poder contar con su cardiólogo de cabecera.
"Tenemos pensado viajar a Tokio para una feminización, y las hacen muy bien allá, pero la verdad les voy a ser bien sincera, desde que me pasó lo que me resultó hipertensa, me da un poquito de miedo, porque obviamente aquí en México está el cardio y allá no, no sé cómo está este tema, me da miedo, pero la verdad sí lo quiero hacer, yo creo que a mitad del año, pues vamos a ver qué sucede, primeramente Dios".
Una feminización a través de procedimientos médicos (cirugía de feminización facial o corporal) sirve para alinear los rasgos físicos con una identidad de género femenina, buscando un aspecto más suave y armonioso para mujeres trans, personas no binarias o cualquier persona que lo desee.
Ninel Conde seguirá en "El tenorio cómico" este 2026, así lo confirmaron Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa labios 4k, esto luego de que se mencionara que Alejandro Gou estaría pensando en cortarla de la obra por el elevado costo que representa.