Wendy Guevara sigue imparable

Wendy Guevara cierra el 2025 con nuevo "bumbum".

La influencer y actriz, siempre conectada con su comunidad —que solo en Instagram ya suma casi 8 millones de seguidores—, compartió en sus redes un video donde dejó ver cómo va su recuperación tras haberse sometido a una cirugía la cual consistió en una lipoescultura, lipotransferencia, luxación de costillas, aumento y proyección de glúteos y piernas, además de ajuste y aumento de busto.

En su camino a la transformación, la leonesa compartió los primeros resultados del aumento de glúteos.

A través de un video publicado también por el centro estético del cirujano plástico, Dr. Iván Mercado, encargado de este procedimiento, se dio un adelanto de cómo había quedado la nueva "cinturita de avispa" y el trasero más voluptuoso de la ganadora de "La casa de los famosos".

"Queremos ver todo el resultado, te amamos", "En busca del cuerpo perfecto", "La que puede, puede", comentaron algunos seguidores.

En un clip previo, la leonesa rompió en llanto y agradeció las muestras de cariño de sus fans: "Me siento un poquito adolorida, no me duele mucho, pero después de la anestesia, lloro mucho, no sé por qué... pero estoy bien, estoy muy bien", detallando que todo valió la pena.