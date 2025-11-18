"Welcome to Derry": ¿de dónde viene el payaso Pennywisse?

El cuarto episodio de Welcome to Derry marca un antes y un después en la serie. No solo porque Pennywise se vuelve más agresivo y visible, sino porque, por primera vez, la historia responde la pregunta que los fans arrastran desde It (2017): ¿de dónde viene el payaso Pennywise?

Esto comienza con Lily, Ronnie, Will y Richie llegan a la comisaría con lo que, para ellos, es la prueba definitiva de lo que atormenta al pueblo: una fotografía donde aparece Pennywise. Sin embargo, el jefe Bowers descarta todo como "alucinaciones infantiles", y amenaza con encerrar a Lily en un psiquiátrico si continúa "inventando fantasmas".

La serie remarca aquí un patrón que también vemos en los libros: en Derry, nadie escucha a los inocentes. Ni a los niños, ni a las mujeres que exigen justicia. Charlotte, la madre de Will pasa por lo mismo cuando intenta demostrar que la policía arrestó al hombre equivocado por los ataques del cementerio.

¿Cómo se manifiesta el terror en Derry?

Mientras los adultos niegan el peligro, Pennywise se acerca cada vez más. Will es víctima de un ataque directo cuando la entidad intenta ahogarlo en el río, disfrazándose del peor miedo del niño: ver a su padre quemado y sin vida. Un globo rojo flotando sobre el agua confirma que el payaso está cazando.

El punto máximo de este episodio es con Marge, líder de las niñas populares y bully oficial de la escuela. Tras un plan para humillar a Lily, Pennywise interviene, pero esta vez con una crueldad que supera todo lo visto antes.

En el baño, los ojos de Marge se transforman en globos hinchados, llenos de pus y sangre, hasta que la niña entra en un estado de histeria que termina en una sierra de carpintería. Cuando el resto de la escuela llega, encuentran a Lily aterrada, con herramientas en la mano, lo que provoca que todos crean que fue ella quien atacó a Marge. Y una vez más, nadie cree a la víctima verdadera.

¿Qué papel juega el ejército en la historia?

Por otro lado, mientras el terror crece entre los niños, otro frente se abre en los márgenes del pueblo: el ejército estadounidense. Los Hanlon empiezan a notar movimientos extraños entre los soldados, quienes parecen registrar, estudiar y encubrir fenómenos que ellos ni comprenden.

Dick Halloran (personaje de El Resplandor) es clave en este episodio. Utilizando sus habilidades psíquicas, entra en la mente de Taniel, uno de los jóvenes nativos capturados por el ejército. Lo que descubre es la pieza que faltaba para entender a Pennywise.

¿Cuál es el origen de Pennywise?

A través de la visión, la serie revela por fin lo que en las películas solo se insinuó: Pennywise llegó a la Tierra dentro de un asteroide. Millones de años atrás, un espíritu maligno viajaba dentro de una estrella fugaz que se estrelló contra lo que hoy es Derry. Los nativos americanos fueron los primeros en enfrentarse a él, creando un arma con fragmentos de ese meteorito: una daga capaz de debilitarlo. Pero nunca lograron destruirlo. Lo único que pudieron hacer fue enjaularlo con trece fragmentos enterrados en círculo alrededor del bosque, una medida desesperada para contenerlo.

El capítulo termina con Halloran recibiendo las coordenadas del sitio exacto donde nació la maldad: los túneles bajo el viejo pozo. Y la cámara lo lleva hasta un lugar que los fans conocen muy bien: La Casa Neibolt.

Final explicado del capítulo 4

El capítulo deja claro que Pennywise no es una simple criatura sobrenatural. La serie confirma que se trata de una entidad extraterrestre con siglos de historia en Derry, un ser que llegó a la Tierra mucho antes de que el pueblo existiera y que encontró en sus habitantes el terreno perfecto para alimentarse del miedo.

También muestra que el terror en este lugar tiene raíces ancestrales y políticas. El racismo, la corrupción policial y la ignorancia institucional resultan tan peligrosos como el propio payaso, porque crean un entorno donde nadie escucha a las víctimas y donde las autoridades trabajan, sin querer a favor de Pennywise al ignorar o encubrir la verdad.

Los niños empiezan a entender que el miedo es el alimento que potencia al payaso, razón por la que Lily decide controlar su ansiedad con pastillas: si no temen, Pennywise pierde fuerza y su capacidad de manipularlos se debilita.

Finalmente, el episodio marca un puente directo con las películas. La aparición de La Casa Neibolt (una vivienda abandonada y deteriorada en Derry, ubicada cerca de las vías del tren) anuncia que la serie entra oficialmente a terreno conocido para los fans de It, y que los eventos de Welcome to Derry comienzan a conectarse con la historia que ya vimos en la pantalla grande. La casa es uno de los lugares donde Pennywise se manifiesta con más frecuencia y funciona como una especie de "nido", un punto de acceso directo a los túneles que conectan con su guarida. En el canon de It, tanto en el libro como en las películas de 2017 y 2019, es el primer sitio donde el Club de los Perdedores se enfrenta físicamente al payaso.